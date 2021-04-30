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30.04.2021 00:39
Рубрика: Власть

На Красной площади прошла первая ночная тренировка Парада Победы

Текст: Юрий Гаврилов
На Красной площади Москвы прошла первая совместная тренировка пеших "коробок" и механизированной колонны. Ее участники промаршируют и проедут на боевой технике по главной площади столицы на Параде Победы 9 Мая.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В торжественном марше задействуют свыше 12 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники, включая легендарные танки Второй мировой войны Т-34. В состав механизированной колонны включили 35 типов новых и модернизированных машин. Все они были на тренировке. Исключение составили только авиаторы. Накануне парада они пролетят над Москвой только один раз - на генеральной репетиции 7 мая. В небе над Красной площадью промчатся 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число авиации определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

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Пешие колонны сформированы из 37 парадных расчетов. В их составе офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил, курсанты военных вузов, участники Всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и казачьего войска. Впервые в этом году по Красной площади впервые пройдут маршем военные полицейские из Центрального военного округа.

Порадуют зрителей своей красотой и выправкой женщины-военнослужащие из Военного университета, Военно-космической академии им. Можайского, Военной академии Воздушно-космической обороны им. Жукова, Военной академии связи им. Буденного и филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева.

Чтобы максимально обезопасить здоровье участников Парада Победы, всех их привили от коронавируса. Кроме того, военные химики ежедневно дезинфицируют парадную боевую технику.

О подготовке к "железному" маршу стоит сказать отдельно. Помимо уже упомянутых Т-34, в День Победы по центру столицу пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". В составе парадной колонны обязательно будут перспективные Т-14 "Армата". Арсенал Сухопутных войск там также будут представлять БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", перспективная БМП "Курганец-25" и пять типов новых бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун". Один из них - "Тайфун-ПВО" - по Красной площади пройдет впервые.

О мощи наших Ракетных войск и артиллерии на параде можно будет судить по оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", самоходным гаубицам Мста-С и межвидовым артиллерийским комплексам "Коалиция-СВ". Войска РВСН на параде будут представлять пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс". ВДВ - экипажи боевых машин десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

В парадной механизированной колонне немало современных средств ПВО. В частности, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2". А противовоздушный арсенал ВКС доверено представлять, в том числе, расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и самой мощной на сегодняшний день системы ПВО С-400 "Триумф".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Пешие и механизированная колонна до первого ночного прохождения по Красной площади провели одиннадцать совместных тренировок в подмосковном гарнизоне Алабино, где несколько лет назад построили специальную площадку, представляющую собой макет Красной площади.

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что помимо Москвы, военные парады в День Победы состоятся еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. А еще в 377 населенных пунктах 9 Мая состоятся праздничные торжества с участием солдат офицеров.

Минобороны РФ сообщило, что вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая. А генеральную репетицию торжественного марша, как мы уже сказали, организуют в Москве 7 мая.

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