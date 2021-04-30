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30.04.2021 09:07

На Нововоронежской АЭС внедрили системы бережливого производства

Представители Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" посетили энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС. Цель визита - оценка качества внедрения Производственной системы Росатома (ПСР-образца) "Процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4 Нововоронежской АЭС".
На Нововоронежской АЭС внедрили системы бережливого производства Фото: Нововоронежская АЭС На Нововоронежской АЭС внедрили системы бережливого производства Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС внедрили системы бережливого производства Фото: Нововоронежская АЭС

Применение инструментов Производственной системы Росатома (ПСР) в основном производственном процессе атомной станции - выработке электроэнергии - началось в 2016 году. На энергоблоке № 4 с реактором ВВЭР-440 за это время реализовали семь ПСР-проектов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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- Результаты реализации ПСР-проектов впечатляют: время останова и расхолаживания энергоблока № 4 сократилось на 7 часов, сроки его пуска после планово-предупредительного ремонта - на 11,5 часа, снижено время выполнения работ по доведению качества турбинного масла до нормальных показателей с 48 до 40 часов, сокращено время выполнения работ по проведению технического освидетельствования оборудования и трубопроводов реакторно-турбинного цеха на 12,5 процента, - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. - Снижение сроков проведения упомянутых работ - это увеличение продолжительности работы энергоблока в условиях нормальной эксплуатации, а значит - дополнительная выработка электроэнергии и дополнительная выручка.

Решение о создании ПСР-образца процесса оперативного управления эксплуатацией было принято в 2019 году. Рабочая группа из сотрудников энергоблока № 4, отдела коммерческого диспетчирования и отдела развития ПСР Нововоронежской АЭС визуализировала и картировала все этапы эксплуатации: пуск, эксплуатация на мощности, останов и ремонт. Таким образом, удалось увидеть области для улучшения и разработать карту идеального состояния, к которому необходимо привести процесс оперативного управления эксплуатацией.

В ходе визита делегация Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" посетила рабочее место начальника смены АЭС, блочный щит управления, машинный зал энергоблока № 4 и смогла оценить уровень и степень реализации ПСР-образца.

- Мы впервые сталкиваемся с таким сложным, масштабным ПСР-образцом, направленным на оптимизацию главного производственного процесса атомной станции. Мы впечатлены огромной работой, которую проделали и продолжают делать сотрудники Нововоронежской АЭС. Разработанные качественные критерии можно будет использовать и на других атомных станциях России для оценки динамики улучшения. Мы готовы оказывать активную методологическую поддержку нововоронежским атомщикам. Также совместно мы выработали дальнейшую стратегию развития на текущий год, - отметил заместитель директора по развитию ПСР, директор программы Госкорпорации "Росатом" Николай Антонов.

В настоящее время внедрение принципов ПСР в процесс оперативного управления эксплуатацией энергоблока №4 НВАЭС продолжается. Результатом станут повышение безопасности атомной станции, сокращение сроков ремонта и увеличение показателя выработки электроэнергии.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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