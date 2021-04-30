Названы регионы, где нельзя жарить шашлыки в лесах

Отдых во время майских праздников должен быть не только полноценным, но и безопасным для экологии, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она призвала россиян сделать так, чтобы в результатом их досуга не стали лесные пожары.

"Впереди - большие майские праздники и выходные, - отметила Виктория Абрамченко. - Наряду с пожеланиями полезного и приятного отдыха вместе с родными и близкими, обращаюсь ко всем гражданам нашей страны с просьбой проявить максимальную заботу не только о своем здоровье, но и о состоянии окружающей среды. Ответственное отношение к местам совместного отдыха позволит не допускать образования стихийных свалок мусора и возникновения очагов лесных пожаров".

Причиной весенних лесных пожаров чаще всего оказывается человек, допустивший неосторожное обращение с огнем, напомнила вице-премьер.

"От нашего бережного отношения и рационального поведения во многом зависит сохранность нашего главного национального природного достояния - лесов, на полное восстановление которых в случае уничтожения уходят десятилетия, - добавила Виктория Абрамченко. - И это не говоря о возможной гибели животных и птиц и риске перехода пожаров на поля и населенные пункты".

Вице-премьер обратила внимание, что в 40 регионах страны введен противопожарный режим, а в 27 введены запреты и ограничения на посещение лесов. Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, перед отправлением на пикник Виктория Абрамченко советует уточнить правила пожарной охраны, действующие в этот период в вашем регионе. Отдать предпочтение специально отведенным местам для отдыха и приготовления шашлыков, воспользоваться мангалом. А после завершения трапезы обязательно собрать весь оставшийся мусор и отнести его в специальный контейнер.

Противопожарный режим введен в 40 регионах страны - на всей территории Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Калининградской, Астраханской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Омской и Амурской областей, Алтайского и Приморского краев, республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа и Еврейской автономной области. Такие же ограничения действуют в отдельных районах Калужской, Псковской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского, Забайкальcкого и Красноярского краев, республик Алтай, Бурятия, Дагестан, и Тыва.

Запрет и ограничение на посещение лесов и въезд в них на машинах действуют в 27 регионах. На всей территории Воронежской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской, Астраханской, Ульяновской, Тюменской, Курганской и Омской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Чувашия. Такие же ограничения установлены в части районов Амурской, Кемеровской, Тверской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Краснодарского краев, республик Алтай, Тыва и Дагестан.