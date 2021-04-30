Названы регионы, где нельзя жарить шашлыки в лесах

Новости

Прирост случаев COVID-19 в Индии за сутки установил новый рекорд 07:53
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей 07:52
В Нью-Йорке полиция отказалась от использования роботов-собак 07:41
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса 06:57
CNN: Трамп возобновит в мае митинги в поддержку республиканцев 06:45
В Башкирии загорелся газопровод 06:35
В США пять человек стали жертвами перестрелки 06:07
Число жертв на религиозном празднике в Израиле выросло до 44 06:04
В США подсчитали число зрителей первого обращения Байдена к Конгрессу 05:32
Пушков назвал "недалекими" рассуждения болгар о войне России с НАТО 05:23
В Турции в день начала локдауна выявили 37 тысяч случаев COVID-19 05:05
Россияне стали реже ездить на общественном транспорте 05:01
Армию Израиля задействовали в эвакуации пострадавших на горе Мерон 04:56
Авиарегулятор США одобрил проведение трех запусков прототипов Starship 04:48
Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина 04:09
Нетаньяху отреагировал на гибель 38 человек на празднике в Израиле 04:02
Три тысяч человек эвакуировали из-за пожара на химзаводе в США 03:56
Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе 03:33
Американцы рассказали об отношении к вакцинации 03:03
В США задержаны похитители двух французских бульдогов Леди Гага 02:57
Во время массового праздника в Израиле погибли 38 человек 02:45
В Колумбии выросло число летальных исходов из-за COVID-19 01:58
Власти Нью-Йорка полностью снимут коронавирусные ограничения к 1 июля 01:49
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора НАСА 01:11
Нуланд утверждена на пост замгоссекретаря США по политическим делам 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 08:00
Рубрика: Общество

Названы регионы, где нельзя жарить шашлыки в лесах

Текст: Алексей Дуэль
Отдых во время майских праздников должен быть не только полноценным, но и безопасным для экологии, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она призвала россиян сделать так, чтобы в результатом их досуга не стали лесные пожары.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Впереди - большие майские праздники и выходные, - отметила Виктория Абрамченко. - Наряду с пожеланиями полезного и приятного отдыха вместе с родными и близкими, обращаюсь ко всем гражданам нашей страны с просьбой проявить максимальную заботу не только о своем здоровье, но и о состоянии окружающей среды. Ответственное отношение к местам совместного отдыха позволит не допускать образования стихийных свалок мусора и возникновения очагов лесных пожаров".

Фото: iStock
Сибирякам запретили жарить шашлыки на майские праздники

Причиной весенних лесных пожаров чаще всего оказывается человек, допустивший неосторожное обращение с огнем, напомнила вице-премьер.

"От нашего бережного отношения и рационального поведения во многом зависит сохранность нашего главного национального природного достояния - лесов, на полное восстановление которых в случае уничтожения уходят десятилетия, - добавила Виктория Абрамченко. - И это не говоря о возможной гибели животных и птиц и риске перехода пожаров на поля и населенные пункты".

Вице-премьер обратила внимание, что в 40 регионах страны введен противопожарный режим, а в 27 введены запреты и ограничения на посещение лесов. Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, перед отправлением на пикник Виктория Абрамченко советует уточнить правила пожарной охраны, действующие в этот период в вашем регионе. Отдать предпочтение специально отведенным местам для отдыха и приготовления шашлыков, воспользоваться мангалом. А после завершения трапезы обязательно собрать весь оставшийся мусор и отнести его в специальный контейнер.

Противопожарный режим введен в 40 регионах страны - на всей территории Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Калининградской, Астраханской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Омской и Амурской областей, Алтайского и Приморского краев, республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа и Еврейской автономной области. Такие же ограничения действуют в отдельных районах Калужской, Псковской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского, Ставропольского, Хабаровского, Забайкальcкого и Красноярского краев, республик Алтай, Бурятия, Дагестан, и Тыва.

Запрет и ограничение на посещение лесов и въезд в них на машинах действуют в 27 регионах. На всей территории Воронежской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской, Астраханской, Ульяновской, Тюменской, Курганской и Омской областей, Алтайского края, республик Марий Эл и Чувашия. Такие же ограничения установлены в части районов Амурской, Кемеровской, Тверской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Краснодарского краев, республик Алтай, Тыва и Дагестан.

В регионах Общество Природа Общество Экология Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Липецкая область ЦФО Рязанская область

Главное сегодня

ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
Не менее 44 человек погибли на религиозном празднике в Израиле
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации