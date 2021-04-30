Опубликован список дежурных нотариальных контор в Москве на праздники

Московская городская нотариальная палата опубликовала список дежурных нотариальных контор на майские праздники.

Квалифицированная юридическая помощь может потребоваться по самым разным вопросам. Использовать выходные можно, чтобы, например, заключить брачный контракт и расставить наконец все точки над "и" прописать имущественные вопросы. Или заключить алиментное соглашение и закрыть споры с бывшим супругом.

"10 дней майских выходных - слишком долгий срок для бизнеса или тех, чей график работы не зависит от особых дней в календаре", - поясняют в городской нотариальной палате.

В свою очередь в Федеральной нотариальной палате напомнили, что некоторые категории граждан имеют право на льготы. В прошлом году количество льготных нотариальных действий выросло на 45 процентов: всего было совершено 2,5 миллиона действий на льготных условиях для социально незащищенных граждан.