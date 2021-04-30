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30.04.2021 17:20
Рубрика: Власть

Опубликован список дежурных нотариальных контор в Москве на праздники

Текст: Владислав Куликов

Московская городская нотариальная палата опубликовала список дежурных нотариальных контор на майские праздники.

Фото: iStock
Стал известен режим работы учреждений в мае

Квалифицированная юридическая помощь может потребоваться по самым разным вопросам. Использовать выходные можно, чтобы, например, заключить брачный контракт и расставить наконец все точки над "и" прописать имущественные вопросы. Или заключить алиментное соглашение и закрыть споры с бывшим супругом.

"10 дней майских выходных - слишком долгий срок для бизнеса или тех, чей график работы не зависит от особых дней в календаре", - поясняют в городской нотариальной палате.

В свою очередь в Федеральной нотариальной палате напомнили, что некоторые категории граждан имеют право на льготы. В прошлом году количество льготных нотариальных действий выросло на 45 процентов: всего было совершено 2,5 миллиона действий на льготных условиях для социально незащищенных граждан.

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