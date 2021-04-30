Основателю ИД "Умма" предъявили обвинение в финансировании терроризма

В Москве предъявлено обвинение Асламбеку Эжаеву в финансировании терроризма на несколько десятков миллионов рублей. Этот человек известен как основатель крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма". По мнению Следственного комитета, Эжаев перевел находящимся в розыске за терроризм гражданам 34 миллиона рублей.

А во время обыска у родственника Эжаева была обнаружена нарколаборатория. Расследование поручено столичному подразделению СК - Первому управлению по расследованию особо важных дел. Работают по делу все правоохранители и службы. Кроме СК, еще сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга.

Асламбеку Эжаеву предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 205.1 УК РФ - "организация финансирования террористической деятельности". В СК объяснили, что с 2012 года Асламбек Эжаев, считающий себя приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории Российской Федерации).

Все эти годы и до последнего времени Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства" (запрещено в РФ). Следствие подчеркивает - Эжаев является основателем и владельцем издательского дома "Умма", работу которого он также использовал для сбора и перевода денег. "Книги этого издательского дома признавались, по заключению экспертиз, экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", - сообщили в СК.

Следствие уже провело обыски в загородных домах и квартирах Эжаева. Найдены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также "иная атрибутика экстремистской направленности". Сейчас следователи изучают контакты Эжаева с участниками международной террористической организации.