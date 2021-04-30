Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Сезон фонтанов в Москве открылся в дождливый день 30 апреля. Старт ему мэр Сергей Собянин дал не в центре города, как бывает чаще всего, а в самом молодом парке культуры столицы "Ходынское поле".

Поздравив москвичей с запуском фонтанов - символом прихода в город тепла после длинных холодов, мэр сказал: "Мы закончили генеральную уборку города после суровой зимы. В течение месяца чистили, красили, убирали город, высаживали деревья. На генеральной уборке были заняты десятки тысяч людей. Сегодня одновременно запускаются фонтаны на ВДНХ, на Поклонной горе, на Манежке. Поздравляю москвичей с этим, а также с наступающим майскими праздниками, с наступающей Пасхой. Желаю здоровья, счастья, удачи".

Мэр напомнил, что за последние годы в городе построено 80 новых фонтанов. Причем 18 из них достаточно крупные. Один из них - как раз на Ходынском поле. "Здесь запущен фонтан с уникальной конструкцией. Думаю, что он будет притяжением для москвичей, которые придут отдыхать в этот парк", - сказал Собянин.

Этот сухой, светодинамический и музыкальный фонтан состоит из 245 струй, расположенных в четыре ряда. Он оснащен автоматической системой управления, позволяющей менять высоту струй до 2 метров. Парогенератор создает эффект тумана. Двигаясь в такт музыке, струи создают ощущение танцующего фонтана.

Осмотрел мэр и расположенные в парке детский досуговый центр и батутный центр Just Jump. По его мнению, парк получился в целом одним из лучших в городе. Помимо благоустройства, детских площадок, спортивных площадок в нем впервые масштабно создали уникальные павильоны и мобильные конструкции, в которых можно заниматься спортом.

В частности, на центральном променаде парка расположены четыре всесезонных павильона. В детском досуговом центре проходят занятия различных кружков и секций для детей и взрослых: бальные танцы, английский разговорный клуб, капоэйра, йога, зумба. Академия танца Sky Hall предлагает занятия по бальным и современным танцам, йоге, стретчингу. В батутном центре Just Jump установлены 19 батутов и поролоновая яма. При желании в центре можно отпраздновать день рождения ребенка или провести любой другой праздник.