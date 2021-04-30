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30.04.2021 13:13

Сумма закупок Нововоронежской АЭС составила 12,5 миллиарда рублей

Нововоронежскую АЭС (НВАЭС) посетил заместитель генерального директора - директор по закупкам и материально-техническому обеспечению Концерна Росэнергоатом Владимир Серветник. Он осмотрел цех ООО "ПитерАтоммаш", находящийся на территории Нововоронежа, и склады управления производственно-технологической комплектации Нововоронежской АЭС, где убедился в соблюдении правил закупок и хранения оборудования. В минувшем году сумма закупок Нововоронежской АЭС составила 12,5 миллиарда рублей, наименования исчисляются тысячами, и каждая поставка в обязательном порядке проходит входной контроль.
Сумма закупок Нововоронежской АЭС составила 12,5 миллиарда рублей Фото: Нововоронежская АЭС Сумма закупок Нововоронежской АЭС составила 12,5 миллиарда рублей Фото: Нововоронежская АЭС
Сумма закупок Нововоронежской АЭС составила 12,5 миллиарда рублей Фото: Нововоронежская АЭС

Владимир Серветник принял участие в семинаре-совещании с руководителями более 20 предприятий Воронежской области, чья продукция востребована или может быть применена в атомной отрасли. В рамках встречи с представителями подразделений заказчиков и кураторов договоров Нововоронежской АЭС отмечено, что последняя проверка Ростехнадзора выявила хорошую динамику в работе службы закупок с точки зрения повышения качества, и Нововоронежская АЭС в этой сфере находится на хорошем счету.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС внедрили системы бережливого производства

- С точки зрения нормативной базы, система закупок находится в жестких рамках, но у каждого внешнего поставщика есть возможность предложить проверенную и безопасную продукцию. Мы работаем на повышение качества, если несколько лет назад, при выборе поставщика, у нас было 5 отборочных критериев, то сегодня их больше двадцати, - отметил, подводя итоги встречи Владимир Серветник.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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