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Рубрика: Экономика

Сергунина: Компании-участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на полмиллиона долларов

Текст: Любовь Проценко
В столице завершилось обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного ИТ-бизнеса. Программу реализуют Московский экспортный центр вместе с "Акселератором ФРИИ" Фонда развития интернет-инициатив.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Цель проекта - ускорить выход на иностранные рынки компаний города, специализирующихся на информационных технологиях, помочь им добиться первых продаж за рубежом. Участники отбираются на конкурсной основе, на первом и втором потоках их было по 20.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Наталья Сергунина: Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

"Об эффективности программы говорят результаты участников. Команды из первого потока, которые прошли курс летом 2020-го, на данный момент заключили экспортные контракты более чем на 650 тысяч долларов. Второй поток оказался даже успешнее - компании начали работать с заказчиками из 24 государств, включаяКитай, США и Швецию. Общая сумма уже подписанных соглашений превышает 530 тысяч долларов. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Прием заявок на участие во втором потоке начался осенью прошлого года. Предприниматели изучали особенности иностранных рынков, учились увеличивать зарубежную клиентскую базу, вели маркетинговую подготовку и совершенствовали бизнес-процессы. А в завершение они презентовали наставникам и возможным инвесторам стратегию экспорта своейпродукции и план работы на несколько лет вперед.

По словам Сергуниной, в этом году планируется провести еще два потока акселератора. Каждый из них будет рассчитан на 30 столичных компаний, разрабатывающих перспективные ИТ-решения. Московский экспортный центр финансирует 85 процентов стоимости трехмесячной программы. Оставшиеся 15 процентов суммы необходимо внести участникам. Их отбирают на конкурсной основе.

"Запуск продаж за рубежом - важный шаг на пути масштабирования бизнеса. Разработанная в "Акселераторе ФРИИ" методология помогает предпринимателям совершать его осознанно, с минимальными вложениями и без релокациикоманды, получая стабильно высокие результаты для бизнеса. Команды второго набора программы достигли впечатляющих показателей, сейчас они обладают хорошим набором инструментов для дальнейшего наращивания международных продаж", - отметил генеральный директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ - увеличение числа московских экспортеров и помощь в продвижении ихпродукции на зарубежных рынках. Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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