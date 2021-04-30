В Москве налетчики напали на салон сотовой связи и ранили продавца

В центре столицы на Тверской улице произошло разбойное нападение на салон сотовой связи. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что двое налетчиков напали на продавца.

Завязалась драка, которая переместилась в подсобку. Силы оказались неравны, тем более, что продавца ударили ножом. Бандиты заставили работника магазина выдать ключи от сейфа. Но тут их ждало разочарование - сейф оказался пустым. Пришлось довольствоваться двумя десятками дорогостоящих мобильных телефонов, забрав которые, они скрылись.

Продавца доставили в лечебное учреждение - у него колото-резаная рана правой кисти.

Одного из бандитов взяли сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Подмосковья. Именно он и ранил продавца. У него изъяли нож и часть похищенных телефонов. Задержанный взят под стражу. Сейчас ищут его сообщника.