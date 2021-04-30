В Москве завершился месячник весеннего благоустройства

В столице завершен месячник весеннего благоустройства. Итоги работы подвел заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как отметил Бирюков, несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. "За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ, - сообщил он. - В порядок привели все без исключения городские территории и объекты - от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий.

Столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной, сказал Бирюков.