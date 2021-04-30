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30.04.2021 10:03
Рубрика: Общество

В пятницу в столице может быть поставлен рекорд по осадкам

Текст: Ирина Огилько

Во второй половине дня 30 апреля в столице начнутся дожди, местами сильные. Ветер усилится до 15 м/с. Об этом "РГ" сообщил заместитель директора Гидрометцентра Юрий Варакин.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Как рассказал метеоролог, к региону подошел очередной циклон с северо-запада страны. Он несет новую порцию осадков. Выпасть сможет до трети месячной нормы, более того, может быть побит суточный рекорд осадков для 30 апреля. Пока рекордсменом является 1999 год, когда выпало 30 апреля 12 мм осадков.

Температура воздуха в ночь на субботу не превысит +5 градусов, по области - нуля. Дожди продолжатся и в субботу, 1 мая. Днем будет не выше +10.

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