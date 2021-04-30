В пятницу в столице может быть поставлен рекорд по осадкам

Во второй половине дня 30 апреля в столице начнутся дожди, местами сильные. Ветер усилится до 15 м/с. Об этом "РГ" сообщил заместитель директора Гидрометцентра Юрий Варакин.

Как рассказал метеоролог, к региону подошел очередной циклон с северо-запада страны. Он несет новую порцию осадков. Выпасть сможет до трети месячной нормы, более того, может быть побит суточный рекорд осадков для 30 апреля. Пока рекордсменом является 1999 год, когда выпало 30 апреля 12 мм осадков.

Температура воздуха в ночь на субботу не превысит +5 градусов, по области - нуля. Дожди продолжатся и в субботу, 1 мая. Днем будет не выше +10.