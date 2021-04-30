Автобус опрокинулся в Хабаровском крае: двое погибших, 32 постравших

Крупное дорожно-транспортное происшествие в Хабаровском крае унесло жизни двоих человек, еще 32 пострадали. Это произошло в результате опрокидывания пассажирского автобуса на 370 километре федеральной автодороге А-376 Лидога-Ванино.

"Водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок. Пострадали 32 пассажира, 2 водителя погибли", - приводит "Интерфакс" сообщение информированного источника.

Как отмечает РИА Новости, на место ДТП направлены сотрудники ГИБДД, экипажи "скорой помощи", пожарный расчет. Для эвакуации участников ДТП вылетел вертолет и выехал автобус.