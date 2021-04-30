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30.04.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин велел доложить о расследовании тройного убийства во Владивостоке

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин велел подчиненным доложить о том, как идет расследование громкого убийства трех человек во Владивостоке. Это дело поставлено председателем СК на контроль в центральном аппарате.

Фото: СК РФ
Бастрыкин обсудил с коллегами резонансные ЧП

Напомним, во Владивостоке вчера в одной из квартир нашли тела мужчины 40 лет и двух его пятилетних детей. СК по Приморскому краю оперативно возбудил уголовное дело и задержал супругу погибшего мужчины. Сейчас следствие готовит документы в суд с просьбой о задержании женщины.

Кроме этого преступления, глава СК велел доложить ему еще о расследовании нескольких резонансных дел последних дней.

Среди этих дел, было и расследование в Ивановской области. Там погибла девушка при обрушении кладки здания бывшего политехнического университета. Местные СМИ сообщили, что мать погибшей 20-летней студентки оказалась не согласна с работой следствия. Главе регионального СК теперь придется доложить о своей работе во всех деталях. Это дело расследуется по статье -"халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Уже задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет". Ему предъявлено обвинение.

А еще Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении на школьницу в Красноярском крае. Там 19 апреля пока неустановленный мужчина около одного из домов в Красноярске схватил маленькую девочку за руку и попытался насильно увести ее в сторону гаражей. Но девочка смогла ударить мужчину, вырваться и убежать. Мужчину ищет СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Председатель Следственного комитета также велел руководителю СК по Псковской области отчитаться о работе по уголовному делу о гибели ученика 6-ого класса в городе Великие Луки.

Последнее поручение Александра Бастрыкина - доложить ему о ситуации с опубликованными жалобами предпринимателей в адрес сотрудников правоохранительных органов Ростовской области.

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