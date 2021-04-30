На Камчатке самолеты ТОФ искали "вражескую" субмарину

Новости

В Башкирии загорелся газопровод 06:35
В США пять человек стали жертвами перестрелки 06:07
Число жертв на религиозном празднике в Израиле выросло до 44 06:04
В США подсчитали число зрителей первого обращения Байдена к Конгрессу 05:32
Пушков назвал "недалекими" рассуждения болгар о войне России с НАТО 05:23
В Турции в день начала локдауна выявили 37 тысяч случаев COVID-19 05:05
Россияне стали реже ездить на общественном транспорте 05:01
Армию Израиля задействовали в эвакуации пострадавших на горе Мерон 04:56
Авиарегулятор США одобрил проведение трех запусков прототипов Starship 04:48
Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина 04:09
Нетаньяху отреагировал на гибель 38 человек на празднике в Израиле 04:02
Три тысяч человек эвакуировали из-за пожара на химзаводе в США 03:56
Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет на Марсе 03:33
Американцы рассказали об отношении к вакцинации 03:03
В США задержаны похитители двух французских бульдогов Леди Гага 02:57
Во время массового праздника в Израиле погибли 38 человек 02:45
В Колумбии выросло число летальных исходов из-за COVID-19 01:58
Власти Нью-Йорка полностью снимут коронавирусные ограничения к 1 июля 01:49
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора НАСА 01:11
Нуланд утверждена на пост замгоссекретаря США по политическим делам 00:49
Главный редактор "Дождя" объявил об увольнении журналиста Лобкова 00:01
Словакия опубликовала текст соглашения с РФ о закупке "Спутника V" 29.04.2021
Мурашко констатировал рост у населения устойчивости к антибиотикам 29.04.2021
"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти в лидеры Ла Лиги 29.04.2021
В Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19 29.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 05:23
Рубрика: Власть

На Камчатке самолеты ТОФ искали "вражескую" субмарину

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае прошли учебно-тренировочные полеты пяти противолодочных самолетов Ту-142мз и Ил-38, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В Приморье авиазавод "Прогресс" получит новые заказы от Минобороны

Экипажи воздушных судов отработали задачи по поиску, классификации, слежению за подводной лодкой условного противника. Над акваторией Авачинского залива летчики применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с постановкой буев.

Во время учения самолеты взаимодействовали с корабельными поисково-ударными группами в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск", "Холмск", "МПК-82" и "МПК-107" соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
Во время массового праздника в Израиле погибли 38 человек
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"