На Камчатке самолеты ТОФ искали "вражескую" субмарину

В Камчатском крае прошли учебно-тренировочные полеты пяти противолодочных самолетов Ту-142мз и Ил-38, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Экипажи воздушных судов отработали задачи по поиску, классификации, слежению за подводной лодкой условного противника. Над акваторией Авачинского залива летчики применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с постановкой буев.

Во время учения самолеты взаимодействовали с корабельными поисково-ударными группами в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск", "Холмск", "МПК-82" и "МПК-107" соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России.