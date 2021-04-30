В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены по 31 мая

В Якутии ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции продлены по 31 мая включительно, сообщается на официальном информационном портале республики.

В соответствии с указом, подписанным главой республики Айсеном Николаевым, до этого срока продляется приостановление деятельности ночных клубов (дискотек), караоке-залов, других развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах.

Документом введены изменения в принятые ранее указы в связи с тем, что 1 мая вступит в силу постановление правительства РФ, согласно которому не будет осуществляться дистанционное оформление электронных больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше.

Работодателям рекомендовано перевести таких работников, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей. При невозможности такого перевода предоставлять им ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

С 1 мая 2021 года отменяется режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии. При выходе на работу в очной форме они должны соблюдать масочный режим. Отправлять таких работников в командировки запрещено.

Для неработающих граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлен по 31 мая включительно.