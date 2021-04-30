В Приморье авиазавод "Прогресс" получит новые заказы от Минобороны

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, о чем сам глава региона сообщил на своей страницу в Instagram.

Речь на встрече, в частности, зашла об обеспечении авиационного завода "Прогресс" гособоронзаказом.

"Министр обороны сказал, что завод в необходимом объеме будет обеспечен заказами в 2022 - 23 годах. Для работников предприятия, жителей Арсеньева, в целом для работоспособности страны - это важнейшее решение", - подчеркнул губернатор.

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Предметом обсуждения на встрече было открытие в Приморье военно-патриотических клубов "Авангард", где молодежь сможет получить базовые навыки военной подготовки. Предполагается, что центры появятся в нескольких городах края, население которых больше 100 тысяч человек. В эти центры смогут приезжать ребята из близрасположенных к городам населенных пунктов. А центральный клуб откроют во Владивостоке.