В Приморье ребенка отправили на реабилитацию после гибели семьи

Во Владивостоке после гибели отца, брата и сестры, пятилетнего мальчика отправили в реабилитационный центр. Как сообщает ТАСС, ребенок во время убийства был в детском саду.

Ранее сообщалось, что в квартире найдены тела 40-летнего мужчины и двух пятилетних детей с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержана жена погибшего. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что семья считалась благополучной. Уже назначен ряд судебных экспертиз, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.