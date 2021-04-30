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30.04.2021 09:13
Рубрика: Происшествия

В Приморье ребенка отправили на реабилитацию после гибели семьи

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке после гибели отца, брата и сестры, пятилетнего мальчика отправили в реабилитационный центр. Как сообщает ТАСС, ребенок во время убийства был в детском саду.

В Приморье женщину задержали по подозрению в убийстве мужа и двух детей

Ранее сообщалось, что в квартире найдены тела 40-летнего мужчины и двух пятилетних детей с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержана жена погибшего. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что семья считалась благополучной. Уже назначен ряд судебных экспертиз, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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