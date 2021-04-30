В Приморье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа и двух детей

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об убийстве трех человек. Вчера в квартире многоквартирного дома на улице Толстого обнаружены тела 40 летнего мужчины и двух пятилетних детей.

По подозрению в совершении преступления задержана жена погибшего, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю. Решается вопрос об избрании в отношении ее меры пресечения.

Уже назначены медицинская, дактилоскопическая, молекурярно-генетическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.