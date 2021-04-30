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30.04.2021 10:22
Рубрика: Культура

Во Владивостоке состоится премьера оперы Пуччини "Турандот"

Текст: Ирина Дробышева
Сегодня на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера одной из самых исполняемых опер ХХ века - "Турандот" Джакомо Пуччини.
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Созданная в последние годы жизни композитора (он не успел дописать последний дуэт и финал), она подвела итог не только творческого пути автора, но и большой традиции итальянской оперы в новом столетии.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
В репертуаре Приморской сцены Мариинского театра появилась оперетта

В основе либретто - китайская трагикомическая сказка Карло Гоцци о принцессе, которая губит женихов, не угадывающих правильные ответы на ее загадки. Типичная для театра Гоцци "сказка масок" была во многом переосмыслена композитором и превращена в драму сильных страстей, где восточная пышность сочетается с кровавыми расправами, а символизм пронизывает реальность.

Некоторые фрагменты оперы чрезвычайно популярны и звучат не только на оперной сцене, но и в кинофильмах, на телевизионных шоу и в торжественных церемониях на Олимпийских играх. Жизнеутверждающая ария Калафа Nessun dorma ("Пусть никто не спит") из третьего действия обязательный пункт тенорового репертуара. Небольшая по протяженности и предназначенная для драматического сопрано партия Турандот тоже стала культовой, породив много мифов о своей губительной сложности для голоса певицы.

Режиссером первой постановки "Турандот" на сцене Мариинского театра в 2002 году был француз Шарль Рубо из Марсельской оперы. Спектакль получил благожелательный прием зрителей и прессы. На Приморской сцене Мариинки премьерные показы готовит совместный состав солистов.

Справка "РГ"

25 апреля 1926 года, во время первого исполнения "Турандот" в театре Ла Скала, уже после смерти Пуччини, дирижер Артуро Тосканини - его давний друг и единомышленник - прервал исполнение на третьем действии, повернулся к публике и произнес: "Здесь перо выпало из рук композитора". Впоследствии Франко Альфано дописал финал на основе черновиков автора.

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