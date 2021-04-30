AKKERMAN cement представил новую версию сайта

Компания AKKERMAN cement представила новую версию своего сайта: изменения коснулись не только дизайна, но и функционала.

Теперь на сайте akkermann.ru объединены две производственные площадки компании.

На предприятии постарались сделать новый сайт максимально удобным, чтобы посетители могли быстро найти всю интересующую информацию в полном объеме: каталог продукции, контакты региональных представителей, полезные ссылки на сервисы.

Кроме того, все желающие смогут познакомиться как с историей, так и с современной жизнью подразделений компании.

- Новое оформление сайта готово радовать вас своим ярким и стильным дизайном. Мы продолжаем над ним работать: добавляем новые статьи, делаем его более информативным, - рассказали в пресс-службе компании. - Мобильная версия сайта адаптирована под любое разрешение экрана и открывается на всех возможных гаджетах.

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