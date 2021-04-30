AKKERMAN cement представил новую версию сайта

Теперь на сайте akkermann.ru объединены две производственные площадки компании.
На предприятии постарались сделать новый сайт максимально удобным, чтобы посетители могли быстро найти всю интересующую информацию в полном объеме: каталог продукции, контакты региональных представителей, полезные ссылки на сервисы.
Кроме того, все желающие смогут познакомиться как с историей, так и с современной жизнью подразделений компании.
- Новое оформление сайта готово радовать вас своим ярким и стильным дизайном. Мы продолжаем над ним работать: добавляем новые статьи, делаем его более информативным, - рассказали в пресс-службе компании. - Мобильная версия сайта адаптирована под любое разрешение экрана и открывается на всех возможных гаджетах.
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