"Казанский Кремль" стал самым посещаемым российский музеем в 2020 году

На втором месте - музей-заповедник "Сталинградская битва", который посетили 1 734 018 человек. Это на 36 процентов меньше, чем в 2019. Закрыт был 76 дней.

На третьем месте - музей-заповедник "Петергоф", который потерял за время локдауна (133 дня был закрыт) и отсутствия зарубежных туристов 73 процента посетителей. В 2020 он принял 1 523 492 человека.

На четвертом месте - музей-памятник "Исаакиевский собор" (был закрыт 65 дней). Здесь за прошлый год побывало 1 303 691 человек, что на 67 процентов меньше, чем в 2019.

На пятом месте оказался Русский музей (был закрыт 97 дней) - 1 203 324 человека посетили его за 2020 год. Это ровно половина от числа посетителей за предыдущий год.

Эрмитаж, который был закрыт 104 дня и потерял 80 процентов посетителей, вышел на шестое место. В 2020 году его посетили 968 604 человека.

Аналогичная ситуация в музее-заповеднике "Царское село": был закрыт 116 дней, потерял 76 процентов посетителей. С числом посетителей - 956 811 человек - "Царское село" заняло седьмую строчку рейтинга.

Третьяковская галерея (закрыта 124 дня) потеряла 68 процентов посетителей по сравнению с 2019 годом. В числом посетителей 931 398 человек - она заняла восьмое место.

Музей Фаберже (закрыт 110 дней) - один из трех музеев России, вошедших в рейтинг, чья посещаемость выросла в 2020 году по сравнению с 2019 - на 6 процентов. Два других - музей-заповедник "Архангельское" (+14 проц.) и "Парк Монрепо" (+70 проц.). Музей Фаберже успел показать выставку Сальвадора Дали в московском "Манеже" как раз перед локдауном всех музеев и выставочных площадок. Его посетили 728 779 человек за 2020. Это девятый результат среди российских музеев.

В топ-десятку отечественных музеев по посещаемости вошел также музей-заповедник "Царицыно". Его посетили 687 916 человек (потеря 72 процентов посетителей по сравнению с 2019).

Тем временем

Согласно рейтингу, Лувр остался самым посещаемым музеем в мире даже в 2020. Вместе с ним в первой пятерке - Тейт Модерн, Музеи Ватикана, Британский музей, Центр искусства королевы Софии в Мадриде. Но даже и у них ситуация достаточно драматичная. Лувр (был закрыт 150 дней) потерял 72 процента посетителей по сравнению с 2019 годом. Его посетили 2700 000 человек. Тейт Модерн (закрыт 173 дня) потерял 77 процентов посетителей в 2020 году. В музей пришли 1 432 991 человек. Музеи Ватикана посетили 1300 человек (81 процентов падения по сравнению с 2019 годом). Британский музей, который был закрыт 208 дней, потерял 80 процентов посетителей, если сопоставлять с данными 2019 год. Его в 2020 посетили 1 275 466 человек. В Мадриде Центр искусства королевы Софии (был закрыт 80 дней) посетили 1 248 486 человек в 2020 году. Падение посещаемости по сравнению с предыдущим годом - 72 процента.