Мишустин: Страны ЕАЭС заключат соглашения об обмене кредитными историями

В непростые для всего мира годы Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) удается принимать решения, нацеленные на рост экономик стран-участниц и повышение благосостояния граждан, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня в Казани Межправительственный совет организации собрался на свое расширенное заседание.

"Важно, что наше объединение успешно развивается, становится центром притяжения в регионе, и мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества", - подчеркнул глава российского правительства. Интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют государства по всему миру. Уже поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений, отметил Мишустин. Это открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста.

"Мы работаем в непростое время: пандемия, региональные кризисы, торговые войны. Эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств сильным политическим и экономическим давлением, - сказал председатель правительства России. - Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения для движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наши общие проекты нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и повышение благосостояния граждан".

Работы в союзе много, констатировал Михаил Мишустин. Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия занимаются реализацией стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года. Утвержден план мероприятий, который предполагает разработку более 10 международных договор и 60 нормативных правовых актов. По мнению российского премьера, нужно усовершенствовать и действующий договор ЕАЭС.

По ряду документов участники организации смогли выйти на завершающий этап подготовки. "До конца года планируется заключить соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках союза. Наши граждане и юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах "пятерки", - подчеркнул Мишустин.

Особое внимание, добавил он, надо уделить устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. "Пока еще не все барьеры и ограничения ликвидированы, но мы наладили системную работу и продолжаем поиск оптимальных решений", - сказал глава российского правительства.