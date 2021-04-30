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30.04.2021 17:13

На форуме нефтяников обсудили судьбу месторождения в Бузулукском бору

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Судьба Могутовского месторождения нефти, расположенного на территории природной жемчужины Оренбуржья - Бузулукского бора - стала главной темой обсуждения на буровом дискуссионном форуме, проходившем в Самаре. Его участниками стали 60 представителей 27 нефтесервисных российских и международных компаний. Организатором мероприятия выступило управление строительства скважин ООО "Нефтяная Компания "Новый Поток" (НКНП).
Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый Поток" Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый Поток"
Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый Поток"

По словам генерального директора НКНП Степана Асаулова, форум задумывался как сугубо профессиональный мозговой штурм по технике и технологии строительства скважин. Как отмечают эксперты, для того чтобы разработка месторождений не наносила ущерба экосистеме Бузулукского бора, требуются дополнительные затраты - добывать нефть вблизи территорий с особым природоохранным статусом гораздо дороже, чем в чистом поле. Руководитель НКНП заверил, что компания готова к этому.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
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- Работа в таких сложных условиях требует дорогостоящих современных технологий и материалов, выполнения массы ограничений экологического характера. Все это приводит к увеличению себестоимости нефтедобычи на 20-30 процентов. Но подобных прецедентов в России и за рубежом немало, - пояснил Степан Асаулов. - Наша цель, поставленная два года назад, остается неизменной - сохраняя эффективность, минимизировать техногенное воздействие на чувствительную экосистему, в которой мы работаем, в том числе за счет сокращения сроков бурения.

Среди участников форума были компании из Татарстана и Самарской области, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Бузулука и Твери. Двухдневная программа мероприятия включала в себя дискуссии в формате "круглого стола" по самым актуальным для предприятий нефтеразработки темам. Среди них - новая техника и наилучшие доступные технологии, преимущества цифровизации в геофизических и геолого-технологических методах исследования скважин, новые химические реагенты в буровых растворах.

- В организации строительства скважин нет мелочей, - подчеркнул начальник управления строительства скважин НКНП Юрий Шевалдин. - Мы обсуждаем способы и используем коллегиальный опыт локализации рисков в пределах кустовой площадки, пути ускорения процесса бурения для сокращения времени воздействия, возможности переработки бурового раствора на кустовой площадке для повторного использования и другие вопросы.

Следует отметить, что ранее компания провела цикл работ на еще одном месторождении близ нацпарка - Воронцовском. В течение 2020 года там была организована полностью герметичная система для доставки углеводородов за пределы национального парка, на расстояние восьми километров от его границ, где уже производится подготовка нефти до товарных кондиций. В июне текущего года компания приступает к строительству комплексного сборного пункта и напорного нефтепровода.

Фото: Пресс-служба компании "Преображенскнефть"
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- Мы собрали в Самаре как действующих, так и потенциальных подрядчиков. Цель - узнать, что нового в секторе Upstream, как работают коллеги, какие новейшие эффективные "зеленые" технологии могут предложить, - поделился Степан Асаулов. - В то же время использовали возможность рассказать о том, как скважины и инфраструктуру строят в НКНП, какие природоохранные мероприятия мы практикуем, как работает наша открытая и прозрачная система закупок. Такой обмен мнениями выгоден всем предприятиям сектора, он помогает формировать здоровую и добросовестную конкурентную среду

Руководитель НКНП подчеркнул, что компания заинтересована в эффективных и надежных партнёрах, обладающих технологиями и опытом их использования, ответственно относящихся к современным требованиям промышленной, экологической безопасности, охраны жизни и здоровья людей.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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