Названы регионы-лидеры по строительству многокомнатных квартир

Многокомнатные квартиры больше всего востребованы в Пермском и Красноярском краях и в Москве. Об этом рассказал Аналитический центр ДОМ.РФ.

В России насчитывается два десятка регионов с большими объемами (более миллиона квадратных метров) строящегося жилья. Среди них квартир с двумя и более комнатами больше всего строится в Пермском крае.

"Как показал анализ данных системы наш.дом.рф, в Пермском крае из 24,4 тысячи квартир, строящихся по долевой схеме, 41% приходится на двухкомнатные квартиры, 22% - на "трешки" и еще 2% - на квартиры с четырьмя и более комнатами. Итого - 65%. Совсем немного отстает Красноярский край, где многокомнатные квартиры составляют 62% текущей стройки. Замыкает тройку лидеров Москва с 57% многокомнатных квартир", - говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Высокая востребованность просторных квартир в Пермском и Красноярском краях объясняется, по мнению Белоусова, относительно высокой доступностью новостроек. В этих регионах на среднюю годовую зарплату семьи можно купить 18-19 кв. м жилья, при среднем показателе по стране в 15 кв. м.

"Важно, что каждый региональный рынок многоквартирного строительства по-своему уникален, здесь действуют разные факторы в разных пропорциях, поэтому об общих тенденциях говорить нельзя. Значение имеют обеспеченность жильем, средний размер домохозяйств, возрастной состав населения, миграционный приток и многие другие факторы", - говорит Никита Белоусов.

Более половины строящихся квартир приходится на многокомнатные также в Челябинской, Тюменской, Новосибирской областях, Удмуртии и Татарстане.

Наименьшая доля многокомнатного жилья в стройке среди крупных регионов зафиксирована в Ленинградской области (26%), Санкт-Петербурге (34%) и Краснодарском крае (36%).

В этих регионах преобладает строительство однокомнатных квартир, что в значительной степени объясняется высоким миграционным приростом. Жители регионов, которые хотят переехать ближе к столицам, зачастую выбирают Санкт-Петербургскую агломерацию из-за более доступных цен и вкладываются в покупку небольших однокомнатных квартир. Краснодарский край с теплым климатом, морскими курортами и развитыми городами - еще одна точка миграционного притяжения.

В целом в России преобладает строительство однокомнатного жилья - из 1,83 млн строящихся по долевой схеме квартир 967 тысяч приходилось на однокомнатное жилье (53%). Такая структура предложения обусловлена высокой востребованностью однокомнатных квартир населением, отмечают в ДОМ.РФ. Самая популярная площадь строящихся квартир - 35-45 кв. м, на них приходится почти 30% рынка. Вторая по востребованности категория - квартиры площадью 55-70 кв. м (21% рынка).