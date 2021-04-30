Один человек погиб при взрыве на маслозаводе в Оренбургской области

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве на маслоэкстракционном заводе в городе Сорочинске.

Как сообщила в пятницу прокуратура Оренбургской области, трагедия случилась сегодня - в одном из цехов произошел хлопок. В результате было повреждено производственное оборудование, нарушен закрытый контур подразделения завода.

На место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев. Он поручил срочно начать проверку, в ходе которой предстоит дать оценку соблюдению на предприятии норм законодательства об охране труда и промышленной безопасности.