Под Ульяновском в аварии с грузовиками погибли два человека

29 апреля в Сурском районе Ульяновской области на трассе Саранск - Ульяновск Lada Xray выехала на встречную полосу и врезалась по очереди в два грузовика.

- По предварительной информации, на трассе "Саранск-Сурское-Ульяновск" женщина-водитель 1964 года рождения за рулем автомобиля Lada столкнулась с грузовым авто марки КамАЗ, а затем машиной марки "Белава", - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

На месте ДТП от полученных травм скончались два человека - женщина за рулем Lada, а также водитель "Белавы". У погибшей водительницы взята кровь на анализ.