Самолет в Сочи экстренно сел в Самаре из-за недомогания пассажира

Утром в 06:10 по московскому времени в международном аэропорту Курумоч в Самарской области совершил вынужденную посадку рейс ЕО 561, следовавший по маршруту Тюмень - Сочи. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Командир корабля принял решение об экстренной посадке по причине плохого самочувствия пассажира. По прилету борт встречала машина скорой помощи.

После осмотра медиками пассажира госпитализировали в одну из самарских больниц. Рейс вылетел в аэропорт назначения в 07:12 мск.

Сейчас аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.