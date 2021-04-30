Саранск станет штаб-квартирой нескольких компетенций WorldSkills

Саранск может стать штаб-квартирой нескольких компетенций WorldSkills Russia. О таких планах заявил врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе визита в регион гендиректора Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Russia Роберта Уразова.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, Артем Здунов и Роберт Уразов посетили Саранский политехнический техникум, где встретились с представителями компании "Байтекс". Сейчас сотрудники компании завершают разработку новой профессиональной компетенции - "специалист по тестированию игрового программного обеспечения". Гости пообщались с учащимися, которые осваивают эту образовательную программу.

- У этой компетенции, не сомневаюсь, огромное будущее, - отметил Роберт Уразов. - Компетенция является новой не только для России, но и для мирового движения WorldSkills. Очень приятно, что она зарождается именно в Мордовии, причем не просто в виде идеи, а уже в виде конкретной образовательной программы. И эту инициативу Мордовии мы, безусловно, рассмотрим и поддержим.

По словам руководителя Агентства развития профессионального мастерства, компетенция наверняка будет востребована на федеральном уровне.

- Мы будем работать дальше, чтобы Саранск стал штаб-квартирой нескольких компетенций WorldSkills, - заверил Артем Здунов. - Но для этого нужно перестраивать и работу учреждений среднего профессионального образования, будем этим заниматься.

Кстати

Мордовия - активный участник движения "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)". С 2013 года здесь состоялись 9 региональных чемпионатов профмастерства. Представители республики не раз становились призерами и победителями финалов национальных чемпионатов "Молодые профессионалы". Ежегодно растет число компетенций, по которым на площадках колледжей и техникумов Мордовии проводятся региональные чемпионаты (6 компетенций в 2013-м и 47 - в 2020 году).