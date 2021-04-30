Ученые научились диагностировать пародонтоз до появления его признаков

Группа ученых из пермских вузов ПНИПУ и ПГМУ изучили ранние симптомы пародонтоза - заболевания, при котором у больных расшатываются и выпадают зубы. Исследование позволит спрогнозировать патологические процессы заранее, когда с помощью инструментальных методов распознать заболевание еще невозможно.

- Мы попытались оценить состояние опорных тканей зубов и процессы их смещения с помощью биомеханического моделирования и периотестометрии. В исследовании приняли участие добровольцы с неповрежденным пародонтом и с хроническим пародонтитом легкой степени тяжести. Это помогло выявить закономерности развития заболевания, - пояснил доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

С помощью исследования удалось установить, что состояние опорных тканей зубов у пациентов с легкой степенью пародонтита отличалось от нормы в 3,3 раза. По мнению ученых, в этот период своевременно начинать использовать шинирующие конструкции. Они помогут обеспечить здоровое состояние зубочелюстного аппарата.