В Чувашии вручили дипломы первым слушателям "Школы фермера"

В Чувашском государственном аграрном университете вручили дипломы первым выпускникам проекта "Школа фермера", организованного совместно с крупным государственным банком. За два месяца слушатели прошли курс "Агробизнес фермерского хозяйства".

В первом потоке приняли участие 27 человек. Они прошли подготовку по направлениям "Современные технологии сыроделия", "Ягодоводство" и "Тепличное овощеводство" и получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке.

Учебная программа состояла из теоретической и практической частей. После экзаменов и зачетов слушатели должны были защитить перед аттестационной комиссией свой бизнес-план.

Участвовавший в церемонии вручения глава Чувашии Олег Николаев заявил, что выпускникам "Школы фермера" будет оказана поддержка.

- По моей информации слушатели показали очень хорошие результаты на фоне других регионов. Здесь собрались разные люди - есть как успешные, уже состоявшиеся фермеры, так и начинающие. Радует, прежде всего, что все увлечены, а это сулит успех. Со своей стороны мы, конечно, поддержим их во всех начинаниях. Будем делать все, чтобы эта площадка развивалась дальше - и как учебная площадка, и как кооперация людей, которые здесь обучались, - сказал глава региона.

В свою очередь, вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов отметил, что участники проекта смогут обращаться за консультацией по возникающим вопросам в министерство.

- Мы следили за работой школы, за вашей учебой и хочу заметить, что за это время активного общения и совместного труда вы успели сдружиться, научились обсуждать и принимать совместные решения. Думаю, все это вам поможет в дальнейшей работе по реализации бизнес проектов, - отметил Артамонов.

О дальнейшем сопровождении выпускников рассказал и директор регионального филиала банка Ирина Письменская. По ее словам, "Школа фермера" и после завершения обучения продолжит оставаться бизнес-инкубатором. А Чувашский аграрный университет вместе с одним из республиканских сельхозпроизводителей будет курировать слушателей.

Напомним, Чувашия вошла в число 15 регионов страны, где был организован масштабный образовательный проект. Его основная цель - научить желающих создавать и вести рентабельную предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства.