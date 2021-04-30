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30.04.2021 13:30

В Чувашию поступят новые машины медпомощи в сельской местности

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашию в этом году поступят 24 санитарных автомобиля для оказания медицинской помощи в сельской местности. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам главы ведомства, техника будет приобретена в рамках реализации региональной программы модернизация первичного звена. Автомобили предназначены для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

В настоящее время 12 санитарных машин уже переданы в районные больницы. Ключи от них были вручены накануне во время празднования Дня работника скорой помощи. В торжественном мероприятии принял участие глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок и водителей "неотложек" за благородный труд.

- В связи с пандемией коронавируса на систему здравоохранения легла особенно большая нагрузка. Многим из вас приходилось работать на пределе собственных сил. Но вы справились, вы спасли жизни тысяч людей. И сегодня вы на передовой, вы делаете все от вас зависящее, чтобы противостоять пандемии, - заявил Николаев.

В свою очередь, министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов напомнил, что сейчас в службе скорой помощи республики работают более 2,2 тысячи человек.

- Мне очень приятно именно в вашем лице, особенно в период пандемии новой коронавирусной инфекции, поздравить вас с профессиональным праздником. Мы вместе достойно ответили инфекции с присущим вам профессионализмом. В этот день, как вашему коллеге, как врачу, хотелось бы произнести слова благодарности за ваш труд и усилия, за любовь к своей профессии и к пациентам, - сказал министр.

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