В Мордовии вакцинацию от COVID-19 прошли более 10 процентов населения

В Мордовии вакцинацию от COVID-19 прошли более 100 000 человек. Это свыше 10 процентов от общей численности населения республики. Напомним, что в регионе зарегистрировано порядка 800 000 жителей.

Эпидемиологическая ситуация и ход вакцинации от COVID-19 обсуждались на состоявшемся накануне заседании регионального оперштаба под руководством врио главы РМ Артема Здунова.

Лидер республики отметил, что впервые за долгое время число новых заболевших за сутки опустилось ниже 30.

- В Мордовии реализовано более 90 процентов поступивших доз вакцины. Провакцинировано свыше 100 тысяч населения. Эти темпы необходимо держать и наращивать, - отметил Артем Здунов, призвав не расслабляться с учетом предстоящих длинных выходных.

По словам и.о. вице-премьера правительства РМ Галины Лотвановой, в ближайшие дни в регион поступит еще 19 тысяч доз вакцины. Прививочные пункты лечебных учреждений и мобильные комплексы в период выходных не будут работать только два дня - 2 мая и 9 мая. В остальные дни медики ждут желающих сделать прививки. Это необходимо, чтобы не снижать темпы вакцинации и как можно быстрее достичь коллективного иммунитета.

Кстати

Как отмечалось на заседании оперштаба, торжества по случаю Дня Победы будут организованы при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. На площади Победы пройдет торжественный митинг с возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Все участники акции должны быть провакцинированы или иметь антитела к коронавирусу.

Парад в этом году будет не столь масштабным, как прежде. Его участники также вакцинируются, а школьники пройдут ПЦР-тестирование. Традиционное шествие праздничной колонны на Мемориальное кладбище в этом году отменяется. Не будет и вечернего праздничного салюта.

Все зрители, пришедшие на парад, обязаны будут соблюдать требования Роспотребнадзора - речь идет о социальной дистанции и ношении масок. Напомним, что акция "Бессмертный полк" 9 Мая состоится в онлайн-формате.