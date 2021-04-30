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30.04.2021 17:11
Рубрика: Власть

В Самаре состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата в регионе

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Инвестиционный Совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней, для развития инвестиционной политики региона, а также для выработки эффективных предложений для улучшения условий ведения бизнеса. Председателем регионального инвестсовета традиционно выступает глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

В 2020 году, несмотря на пандемию, в области не был отменён ни один значимый инвестпроект. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в прошлом году в регионе запущено 15 новых производств и создано 10 тысяч новых рабочих мест - это даже больше, чем в 2019 году, когда бизнес еще не столкнулся с ограничениями из-за распространения инфекции.

Фото: Минтранспорта Самарской области
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- В результате по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Самарская область устойчиво входит в первую двадцатку регионов России, а в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП мы занимаем первое место, - отметил Дмитрий Азаров - В регионе не приостановлен ни один проект, продолжается реализация ранее начатых инфраструктурных проектов с сохранением заданного темпа.

В ходе заседания были оформлены сразу несколько крупных инвестиционных проектов.

Один из них - проект по созданию туристического комплекса "ЭКО-ОТЕЛЬ *RRodnik* by *ALEKIANN*"

- Проект предполагает строительство гостиничного комплекса, развитие рыбоводческого хозяйства осетра и белуги для генерации дополнительного туристического потока, - пояснил Дмитрий Богданов. - Инвестиции составят 153 млн рублей. Инвестор построит рыбоводческое хозяйство с разведением осетра и белуги. Предполагается, что новое место притяжения туристов станет популярным не только среди жителей Самарской области, но и других регионов России. Однако уже сейчас есть договоренность с инвестором, что жители нашего региона смогут иметь существенные скидки при пользовании услугами комплекса.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Это очень интересный проект, - отметил губернатор, - Много уже сделано. Радует, что он реализуется в достаточно отдаленном от Самары районе. Там рядом три соседних региона, инвесторы понимают, как и кого туда привлекать. Хороший просчет проекта.

Также одобрение Совета получили проекты по увеличению площади "Агропромышленного парка "Самара" и развитию альтернативной энергетики.

- Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, в Самарской области создана специальная структура для оказания поддержки бизнесу - Агентство по привлечению инвестиций, которое взаимодействует с инвесторами в режиме "одного окна".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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