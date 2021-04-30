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30.04.2021 17:13
Рубрика: Происшествия

В Уфе после падения ребенка в колодец возбудили уголовное дело

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе время прогулки трехлетняя девочка провалилась в смотровой колодец сетей водоснабжения. По данному факту региональный следком возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фото: iStock
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Как сообщили в управлении, несчастный случай произошел днем 29 апреля на улице Просвещения в Уфе. Трехлетняя девочка гуляла с мамой около дома, наступила на люк и тут же провалилась в смотровой колодец. Ребенку повезло: она не упала на дно, а зацепилась за ступеньку и не получила серьезных травм. Девочку тут же достали из колодца мама и очевидцы.

Причины произошедшего выясняют следователи. В ходе расследований уголовного дела они собираются дать оценку действиям либо бездействию ответственных за надлежащее содержание и обслуживание смотровых колодцев сетей водоснабжения лиц.

Тем временем прокуратура Кировского района Уфы уже провела свою проверку и выяснила, что балансодержателем и ответственным за безопасную эксплуатацию злополучного колодца является Фонд развития жилищного строительства РБ.

Прокуратура внесла в адрес руководства организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения законодательства и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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