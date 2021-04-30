Новости

Десять петербуржцев пойдут под суд за мошенничество с квартирами умерших 18:47
Володин ответил на критику пенсионерки из Саратова 18:14
Одному из активных участников "Таганской ОПГ" дали 14 лет колонии 18:13
Полтора года исправительных работ дал суд двум свидетелям по делу Ефремова 18:07
Таджикские военные ушли из Баткенской области Киргизии 18:03
В Совфеде рассказали, кому выгодны антироссийские санкции 17:32
Опубликован список дежурных нотариальных контор в Москве на праздники 17:20
На ВДНХ наградили победителей Космического диктанта 17:14
Американка продала свое цифровое изображение за 495 тысяч долларов 17:11
Банк России выпустит памятные монеты к Евро-2020 17:10
Ходатайство об избрании запрета действий адвокату Павлову поступило в суд 16:58
Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене 16:51
Бастрыкин велел доложить о расследовании тройного убийства во Владивостоке 16:41
Силуанов: Аграрии при господдержке не должны повышать цены внутри страны 16:33
Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта 16:30
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском 16:28
В Курганском госуниверситете откроют военный учебный центр 16:13
Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V" 16:06
В Петербурге начали делать прививки от COVID-19 при выписке из больниц 16:00
МИД Украины осудил марш неонацистов в Киеве 15:59
В детской поликлинике Петербурга избили педиатра 15:52
"Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Квартальновым 15:48
В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС 15:44
Госэкспертиза одобрила документацию по строительству трассы Москва-Казань 15:39
Число погибших из-за конфликта на границе граждан Киргизии растет 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
30.04.2021 18:14
Рубрика: Власть

Володин ответил на критику пенсионерки из Саратова

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась ему на инфляцию и коррупцию. Политик отреагировал на ее жалобу и позже подчеркнул, что не замечать проблемы, на которые обращают внимание люди, - это большая ошибка.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Медведев заявил, что Москву нужно разгружать от чиновников

После беседы с пенсионеркой Володин рассказал об этом саратовским студентам: видеозапись была опубликована на странице Володина в Instagram.

"Бабушка наказы мне дала, человек подошел, мы поговорили, - сообщил спикер. - Если ты шагаешь мимо и никого не замечаешь - это большая ошибка".

Он констатировал, что у граждан могут быть разные вопросы к политикам - приходится сталкиваться и с критикой. "А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, чтобы изменить ситуацию, помочь", - уверен Володин. Из таких бесед с гражданами, подчеркнул он, необходимо делать выводы.

Председатель Госдумы добавил, что других подходов для себя здесь не видит.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать
Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене
Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Песков: Сокращение январских праздников не обсуждается
Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"