Володин ответил на критику пенсионерки из Саратова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась ему на инфляцию и коррупцию. Политик отреагировал на ее жалобу и позже подчеркнул, что не замечать проблемы, на которые обращают внимание люди, - это большая ошибка.

После беседы с пенсионеркой Володин рассказал об этом саратовским студентам: видеозапись была опубликована на странице Володина в Instagram.

"Бабушка наказы мне дала, человек подошел, мы поговорили, - сообщил спикер. - Если ты шагаешь мимо и никого не замечаешь - это большая ошибка".

Он констатировал, что у граждан могут быть разные вопросы к политикам - приходится сталкиваться и с критикой. "А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, чтобы изменить ситуацию, помочь", - уверен Володин. Из таких бесед с гражданами, подчеркнул он, необходимо делать выводы.

Председатель Госдумы добавил, что других подходов для себя здесь не видит.