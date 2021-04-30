Крыша мебельной фабрики загорелась в Приангарье

Крупный пожар произошел сегодня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Загорелась кровля административного здания № 123 на улице Молотовая, сообщает региональный главк МЧС.

В тушении огня приняли участие 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций, задействованы 11 единиц техники.

По данным ТАСС, горит здание мебельной фабрики. Пострадавших нет. Эвакуированы более 70 человек.

Как уточняет пресс-служба регионального главка МЧС, горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад. Общая площадь пожара составляет уже три тысячи квадратных метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня. К месту ЧП направлена резервная техника, уточнили в ведомстве. Она прибудет из пожарно-спасательных частей города Ангарска и Специализированной пожарно-спасательной части управления МЧС России по Иркутской области.