МВД и МЧС подготовили к эвакуации жителей поселка под Красноярском

В районе поселка Косачи Козульского района произошел разлив реки Большой Кемчуг. Вода затопила приусадебные участки. По данным на утро пятницы, подтопления жилых зданий не наблюдается, сообщает пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

Более 20 сотрудников полиции обеспечивают охрану порядка в районе поселка. Сюда прибыли несколько единиц техники, в том числе моторная лодка.

Представители МЧС, МВД и местных органов власти принимают меры для безопасности людей. Жителям разъяснили порядок действий в случае подхода воды к домам. Если ее уровень продолжит подниматься - жителей поселка эвакуируют, уточнили в полиции.