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Текст:   Марина Трубилина 
16:26 30.04.2021

Назван регион, где медленнее всего решаются проблемы дольщиков

В Новосибирской области решение проблем обманутых дольщиков силами региона идет медленнее, чем в других регионах страны, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Региону необходимо решить вопрос с 98 проблемными домами, это 90% проблемных домов региона. "Пострадавшими по ним признаны около 5 тысяч человек. Это огромная цифра для одного субъекта", - сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Фото: Istock
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году

В 2021 году по "дорожным картам" запланировано восстановление прав права 822 граждан (7 домов), в 2022 году - 1 863 дольщиков (26 объектов), в 2023 году - 1 981 гражданина (23 объекта). В 34 домах обманутых дольщиков нет, а по 6 домам, которые регион отозвал из ранее направленного в Фонд ходатайства, вопросы должны решиться в 2022-2024 годах.

Однако у фонда нет уверенности, что все будет решено в заявленные сроки, отметил Тимофеев. В ближайшее время регион должен предоставить фонду более подробную, пошаговую схему решения проблем, с указанием сроков каждого этапа.

Тимофеев также дал поручение решить вопросы с 6 "отозванными" домами до конца 2023 года.

"Если субъект не в состоянии самостоятельно решить проблемы дольщиков, мы готовы взять на себя часть объектов региона при подтверждении софинансирования, чтобы восстановить права граждан в ближайшие два года", - сообщил Тимофеев.

В зоне предбанкротного мониторинга, по данным фонда, сейчас находятся 19 застройщиков Новосибирской области, которые строят 58 объектов. По 26 объектам (12 застройщиков) вероятность, что дома станут проблемными, очень велика.

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