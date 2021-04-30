ППК "Фонд" поможет достроить проблемные дома в Новосибирской области

Семь проблемных домов будет достроено в Новосибирской области благодаря сотрудничеству с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства (ППК "Фонд"). Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил на совместном совещании областного правительства и ППК "Фонд".

Речь идет о трех домах в микрорайоне Закаменский (№№11,12,13), двух домах по улице Вилюйской (№№5 и 6) в Новосибирске, а также домах в городе Оби и рабочем поселке Краснообск.

Губернатор отметил, что за последние десять лет в Новосибирской области наработан большой опыт - от реализации масштабных инвестиционных проектов, социальной поддержки отдельных участников строительства, до субсидий на отдельные виды работ. В результате применения всех этих инструментов завершено 126 проблемных жилых домов, но этого, по словам Андрея Травникова, недостаточно. Поэтому особенно важным механизмом стал федеральный фонд поддержки дольщиков, созданный в 2019 году. В Новосибирской области он ведет полноценную работу, благодаря совместному финансированию со стороны федерального и регионального фондов уже принято решение о достройке семи домов, подготовлены документы еще на пять. В том числе будут завершены такие проблемные объекты как микрорайон Новомарусино, дома по улице Дуси Ковальчук. Как подчеркнул глава региона, у дольщиков появляется реальная надежда в ближайшее время получить квартиры или денежные выплаты.

Генеральный директор ППК "Фонд" Константин Тимофеев поблагодарил губернатора за то, что тот лично занимается проблемой пострадавших граждан. По его словам, объекты в Новосибирской области, которыми уже занимается ППК "Фонд", должны быть достроены до конца 2023 года. С областным правительством достигнута договоренность, что в ближайшей перспективе еще 28 долгостроев окажутся в центре внимания федерального фонда, чтобы принять решения о завершении этих объектов на условиях софинансирования с регионом.