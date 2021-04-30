В Новосибирске скончался экс-сенатор Алексей Беспаликов

Ушел из жизни известный новосибирский политик Алексей Беспаликов, возглавлявший областной совет депутатов четвертого созыва, а с 2010 по 2014 год представлявший регион в верхней палате российского парламента.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области, 27 марта Алексей Беспаликов отметил 73-летие. Парламентарии, как и губернатор региона Андрей Травников, выразили соболезнования семье и близким экс-сенатора, назвав его уход безвременной и невосполнимой потерей.

Алексей Беспаликов родился в 1948 году. В 19 лет окончил новосибирский радиотехникум, а шестью годами позже - Новосибирский электротехнический институт. Во время учебы в институте он уже трудился старшим техником на заводе "Электросигнал". В период с 1981 по 1994 годы дважды и подолгу работал в загранкомандировках на территории Камбоджи (Кампучии), где был старшим преподавателем-консультантом столичного профтехцентра, а затем советником учебного центра.

Политическую карьеру начал весной 1992 года, став заместителем директора департамента мэра Новосибирска, председателем комитета экспертизы и контроля. С февраля 1994 года занимал должность начальника контрольно-аналитического управления мэрии. В 2002 году стал заместителем главы администрации региона, а в конце 2003 года - его первым замом. С декабря 2005 года - председатель Новосибирского областного Совета депутатов.

Удостоен многочисленных государственных наград, среди которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Почета, медаль трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Кроме того, Алексей Беспаликов был почетным доктором Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук.