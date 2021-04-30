В Новосибирске скончался экс-сенатор Алексей Беспаликов

Новости

На отдельных участках киргизско-таджикской границы возобновилась стрельба 11:08
Twitter должен до 15 мая пересмотреть свою работу в России 11:06
На Южном Урале начнут штрафовать за нарушение правил эвакуации машин 11:05
Международный документальный фильм о Большом театре снимут к концу 2021 года 11:01
Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле 10:43
Южноуральские "чернобыльцы" получат материальную помощь 10:35
Мошенники захватили землю завода в Люберцах 10:35
В Челябинске в канун Дня Победы откроют "Стену памяти" 10:19
Банкир назвал три табу при выдаче ипотеки 10:06
Греция продлила ограничение на въезд не более 4 тысяч россиян в неделю 10:05
Из-под обвала на мурманском руднике достали двух человек 10:04
В пятницу в столице может быть поставлен рекорд по осадкам 10:03
Росморречфлот: Россия не вводила ограничений в Керченском проливе 10:01
В конфликте на границе с Таджикистаном погибли трое военных Киргизии 09:57
В Бразилии от коронавируса умерли 400 тысяч человек 09:37
В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 20 человек 09:31
Иностранным кинематографистам заплатят за съемки в России 09:19
Назван простой способ ускорить работу смартфона 08:45
Под Астраханью три человека погибли в лобовом ДТП 08:43
При обрушении на мурманском горно-обогатительном комбинате погиб человек 08:29
Прирост случаев COVID-19 в Индии за сутки установил новый рекорд 07:53
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей 07:52
В Нью-Йорке полиция отказалась от использования роботов-собак 07:41
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса 06:57
CNN: Трамп возобновит в мае митинги в поддержку республиканцев 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
30.04.2021 10:16
Рубрика: Общество

В Новосибирске скончался экс-сенатор Алексей Беспаликов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ушел из жизни известный новосибирский политик Алексей Беспаликов, возглавлявший областной совет депутатов четвертого созыва, а с 2010 по 2014 год представлявший регион в верхней палате российского парламента.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области, 27 марта Алексей Беспаликов отметил 73-летие. Парламентарии, как и губернатор региона Андрей Травников, выразили соболезнования семье и близким экс-сенатора, назвав его уход безвременной и невосполнимой потерей.

Алексей Беспаликов родился в 1948 году. В 19 лет окончил новосибирский радиотехникум, а шестью годами позже - Новосибирский электротехнический институт. Во время учебы в институте он уже трудился старшим техником на заводе "Электросигнал". В период с 1981 по 1994 годы дважды и подолгу работал в загранкомандировках на территории Камбоджи (Кампучии), где был старшим преподавателем-консультантом столичного профтехцентра, а затем советником учебного центра.

Политическую карьеру начал весной 1992 года, став заместителем директора департамента мэра Новосибирска, председателем комитета экспертизы и контроля. С февраля 1994 года занимал должность начальника контрольно-аналитического управления мэрии. В 2002 году стал заместителем главы администрации региона, а в конце 2003 года - его первым замом. С декабря 2005 года - председатель Новосибирского областного Совета депутатов.

Удостоен многочисленных государственных наград, среди которых медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Почета, медаль трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Кроме того, Алексей Беспаликов был почетным доктором Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Путин направил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле
СМИ: Минздрав разработал новые правила медосмотра водителей
Посольство: Россияне не пострадали на границе Киргизии и Таджикистана
Во Франции впервые выявлен индийский штамм коронавируса
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации