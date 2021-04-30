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30.04.2021 12:32
Рубрика: Власть

В Заксобрании назвали условия для выделения средств на дороги Новосибирска

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
С приходом весны новосибирскую мэрию в очередной раз накрыла волна жалоб на дорожную пыль, неубранные тротуары и разбитый асфальт. В муниципалитете уверяют, что на полноценную уборку, не говоря уже о ремонте дорог, не хватает средств, и просят помощи у областного бюджета. Однако депутаты Законодательного собрания считают, что ситуацию с содержанием улиц можно изменить коренным образом. Как именно - обсуждали на внеочередном заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Муниципалитет просит предоставить из областного бюджета 150 миллионов рублей. По словам заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова, они пойдут на приобретение дорожной техники, в том числе небольших машин, способных убирать тротуары. Город тратит на эти цели 50 миллионов рублей ежегодно, еще столько же в этом году мэрия обещает изыскать дополнительно. Однако этих средств недостаточно.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Мы проанализировали состояние парка техники, которая участвует в уборке города: с 2013 года стало на 97 машин меньше, - доложил областным депутатам Олег Клемешов. - За эти годы на баланс поступила 221 единица техники, и было списано 318 машин. На начало этого года их было 746 -динамика отрицательная. По сути, за несколько лет город потерял целое дорожно-эксплуатационное учреждение.

Однако законодатели уверены, что при сложившейся в муниципалитете системе управления дорожной отраслью положительный эффект от региональной поддержки будет иметь разовый характер. Тогда как нужны системные изменения. Например, переподчинение городских ДЭУ и глав районов в вопросе содержания дорог напрямую профильному заместителю мэра.

- Никто не против выделения дополнительных денег, - подчеркнул председатель комитета регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов. - Но пока не будет ясного представления, куда эти средства будут направлены, на что потрачены, такого решения мы не примем. На заседании комитета назвали как минимум два фактора, необходимых для введения дополнительного финансирования: структурные изменения в управлении дорожного комплекса мэрии и организация контроля качества выполнения работ.

Только при соблюдении этих условий, по словам Майиса Мамедова, можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса. Как подчеркнул первый заместитель председателя областного парламента Андрей Панфёров, пока не будет эффективного управления, дополнительные деньги не изменят ситуацию. Об этом говорит опыт последних лет.

- Каждый год горсовет голосует за бюджет города, который представляет мэр. Депутаты хоть раз отменяли его? Предлагали пересмотреть с учетом потребностей городского хозяйства? Каким образом в наступающем году будем действовать? Пока не будут представлены четкие расчеты, где и каким образом будут ликвидироваться повреждения дорожного покрытия, пока не будет точно расписано, сколько денег надо на те или иные ремонтные работы, даже выходить на комиссию заксобрания не стоит, - уверен Андрей Панфёров.

И все же, если мэрия гарантирует эффективное расходование средств, областные депутаты готовы идти навстречу. Так, заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков предложил поднять отчисления в пользу города от общего объема собираемого в регионе транспортного налога до 50 процентов. Сейчас Новосибирск получает лишь пятую часть - 374 миллиона рублей.

И все же необходимо четко проследить, как расходуются средства, которые область ежегодно выделяет на содержание дорог в Новосибирске. В 2020 году было выделено 5,5 миллиарда рублей, в 2021-м - 4,8 миллиарда. "Приблизительно в таком объеме каждый год дорожная отрасль города финансируется из областного бюджета с привлечением федеральных средств", - отметил Сергей Титков.

Участники заседания транспортного комитета решили пригласить мэра Новосибирска Анатолия Локтя на июньскую сессию заксобрания для отчета о расходовании средств. По словам Майиса Мамедова, прошедшее заседание показало, что несмотря на порой острую риторику ключевых разногласий и противостояния между муниципальными и областными властями нет. Более того, будут учтены и предложения представителей общественных организаций, которых также пригласили для участия в комитете.

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