Девяносто тысяч туристов посетили Ингушетию в 2020 году

В горах Ингушетии отдохнули около 90 тысяч туристов после поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса в прошлом году. Об этом заявил премьер республики Владимир Сластенин.

По его словам, в планах республиканских властей на 2021 год реализация концепции развития туризма в регионе. На туристических маршрутах для малого и среднего бизнеса будут выделены площадки, появятся объекты придорожного сервиса и инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях. Объекты индустрии туризма пройдут халяль-сертификацию.

Чтобы привлечь средства из федеральной казны для организации современной туристической инфраструктуры на всесезонном курорте "Армхи" и туристско-рекреационном комплексе "Ачалуки", будет проведена работа в федеральных органах власти.

Как сказал премьер республики, культурно-познавательный, активный и экологический туризм определены в качестве приоритетных для Ингушетии. В регионе действует один туроператор, 15 турфирм. Свои услуги путешественникам предлагают 16 коллективных средств размещения, из них пять прошли классификацию.

Ингушетия - весьма привлекательный регион для туризма. По сведениям Комтуризма республики, только Джейрахском районе расположены 89 исторических селений, где можно насчитать свыше 2 тысяч древних памятников архитектуры периода средневековья.