На Ставрополье в ДТП с КамАЗом и автобусом погибли шестеро детей

В Ставропольском крае в результате столкновения автобуса и грузовика погибли шестеро детей. Об этом в пятницу сообщили "РГ" в управлении ГИБДД по региону.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали еще 16 человек. Как сообщили "РГ" в краевом управлении МЧС, инцидент произошел в Грачевском городском округе на 535 километре автодороги Р-216, соединяющей Ставрополь и Светлоград.

В ведомстве уточнили, что столкнулись КамАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter.

"В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие. Спасатели выдвинулись на место происшествия", - сказали в ведомстве.

Обстоятельства случившегося уточняются.