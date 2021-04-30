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30.04.2021 13:34
Рубрика: Экономика

Правительство привлечет инвесторов для развития курортов Кавказа

Текст: Алексей Дуэль

Туризм имеет все возможности стать одним из опорных направлений развития экономики Северного Кавказа, сказал вице-премьер Юрий Трутнев на совещании по развитию туризма в Северо-кавказском федеральном округе.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Эльбрус, Чегет, Казбек и другие вершины Кавказского хребта не только создают неповторимый облик, но и формируют условия для развития рекреационных центров мирового уровня, - считает Юрий Трутнев. - Работа по созданию таких центров правительством начата. Во всесезонные туристические рекреационные комплексы "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус" вложено более 36 млрд рублей бюджетных инвестиций".

При этом в высокой степени готовности находится только "Архыз", признал вице-премьер, над остальными работа продолжается. Он также выразил уверенность, что создавать и обеспечивать работу туристических комплексов надо прежде всего за счет частных инвестиций.

"Наша задача - найти выгодные для государства и приемлемые для частных компаний механизмы привлечения инвестиций, - отметил Юрий Трутнев. - Правительство Российской Федерации готово принимать участие в строительстве необходимой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, систем водоснабжения. В то же время сразу хочу предупредить - получать права на пользование земельными участками, необходимыми для строительства гостиниц, ресторанов, на пользование уже созданной за счет государства инфраструктурой должны те компании, которые большую часть работы готовы провести за счет собственных ресурсов".

Вице-премьер поручил Минэкономразвития разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, минимизирующий затраты федерального бюджета и гарантирующий строительство всесезонных рекреационных центров мирового уровня.

Кроме того, зампред правительства обратил внимание на государственную поддержку и привлечение частных инвестиций для организации санаторно-курортного лечения и отдыха людей на Кавказских минеральных водах.

Развитие индустрии отдыха и гостеприимства на Северном Кавказе станет частью национального проекта "Туризм", заверил Юрий Трутнев. Его сейчас формируют в правительстве по поручению главы государства.

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