СК задержал еще одного участника банды Басаева, напавшей на Дагестан

Правоохранительные органы задержали еще одного участника нападения на Дагестан в 1999 году в составе банды Басаева.

Как информирует пресс-служба СК РФ, житель Краснодарского края Александр Пономаренко в июле 1999 года вступил в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Он принял участие в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Напомним, что в 1999 году с 7 по 24 августа члены банды численностью не менее тысячи человек совершили нападение на военнослужащих в Ботлихском районе Дагестана. В результате нападения погибли 33 человека, еще 34 были ранены.

В настоящее время Александр Пономаренко задержан. Следователи выясняют его роль в злодеяниях вооруженной группы.