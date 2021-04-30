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30.04.2021 10:22
Рубрика: Общество

Автор "Оловянной баллады" посетил Суворовский музей в Петербурге

Текст: Анна Константинова (Санкт-Петербург)
Суворовский музей в Петербурге посетил автор пронзительного стихотворения "Оловянная баллада" Максим Вастьянов. Это произведение посвящено фигурке оловянного матроса на мемориале защитникам Ленинграда.
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова

Мемориал открылся в январе 2020 года в Музее оловянного солдатика. В специальной витрине навсегда занял свое место игрушечный матрос, найденный участниками студенческого поискового отряда "Ингрия" на месте боев в районе урочища Гайтолово в Ленинградской области. Он пролежал более семидесяти лет в болотистой земле, рядом с погибшим бойцом, взявшим эту детскую игрушку в последний бой.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Материал об открытии мемориала появился в "Российской газете", и вскоре на почту Суворовского музея пришло письмо со стихами под названием "Оловянная баллада". Его прислал из города Тольятти Максим Вастьянов - врач-невролог госпиталя МВД. В нескольких строфах развернулась судьба оловянного матроса: от покупки в подарок ленинградскому мальчишке до встречи с поисковиками через 70 лет после боя под Гайтолово. Так завязалась дружба музея и автора стихов, посвященных самому маленькому мемориалу, занесенному в Книгу рекордов России. На днях Максим Вастьянов приехал в Санкт-Петербург и посетил Музей оловянного солдатика.

Максим, как появилась на свет "Оловянная баллада".

Максим Вастьянов: Это произошло довольно прозаично: я увидел репост публикации об этой находке в "Российской газете" у кого-то из моих друзей в Facebook. И буквально за 15 минут, сходу, написал стихи. Выложил их на свою страницу, получил кучу лайков. Ведь многие мои друзья имеют отношение к поисковикам, к военно-исторической реконструкции. Соответственно - интересы общие. Стихи пошли гулять по соцсетям, и я послал их в Суворовский музей.

Вы намекнули, что какая-то близкая для вас история связана с этим игрушечным матросом.

Максим Вастьянов: Для меня, для моей семьи близка каждая история, которая касается Великой Отечественной войны. Мой дед был офицером-артиллеристом, он прошел от Курской дуги до Братиславы, награжден орденами и медалями. Я храню дедовы ордена и документы. Благодаря тому, что сейчас оцифровывают архивы, мне удалось прояснить некоторые неясные для меня моменты из боевой биографии деда. Ну и вообще мы из казаков, мои предки Родине служили, и эта тема для нас животрепещущая. Поэтому на историю оловянного матроса у меня и получился такой ответ.

Поэзия - это ведь ваше давнее увлечение?

Максим Вастьянов: Да. Случается, что я пишу стихи. Не особенно занимаюсь их публикацией, но... На одно из моих стихотворений написана "Баллада о Евгении Родионове", которую сочинил и исполняет Александр Маршал.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Сегодня в Музее оловянного солдатика вместе с вами побывала вся ваша семья - жена и двое сыновей. Сыновья знают, что у них бы такой героический прадед и что они из семьи с военными традициями?

Максим Вастьянов: Знают, я пытаюсь их просвещать по мере сил. Сейчас им только 6 и 8 лет, они еще довольно юны для полноценного восприятия военной истории. Но растим их в правильном духе, так, как я считаю должен расти русский мужчина. Вот станут постарше - может быть даже двинемся с ними по военным путям деда. Еще не знаю, получится ли проехать через Украину, но Венгрия и Словакия скорее всего окажутся в нашем маршруте.

А какие у вас впечатления от встречи с героем вашей баллады? Вы ведь сегодня впервые увидели его воочию, а не на фотографии в сети.

Максим Вастьянов: Я сказал ему: "Поклон тебе, Оловянный!".

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея А.В. Суворова
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