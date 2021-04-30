Десять петербуржцев пойдут под суд за мошенничество с квартирами умерших

В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве с недвижимостью умерших. На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся десять человек, по версии следствия, они присвоили себе пять квартир, сообщает прокуратура Северной столицы.

Участников группировки будут судить за мошенничество в особо крупном размере и за попытку совершения таких действий.

В следствии полагают, что обвиняемые искали квартиры, где умерли владельцы и не оставили наследников. Такая недвижимость должна переходить в городскую собственность.

Участники группировки, как полагают в следствии, подавали в нотариальные конторы документы, что являются наследниками и регистрировали право собственности на квартиры.

Все сделки производились в период с 2014 по 2015 годы. Всего в материалах дела содержатся данные о десяти квартирах, которые в ценах тех лет стоили в общей сложности 24 миллиона рублей.