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30.04.2021 12:13
Рубрика: Культура

Летний сад в Петербурге откроется 1 мая

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

Петербургский Летний сад практически полностью готов к новому сезону. Со статуй сняли защитные коробы, в которые их укрывают на зиму, скамейки покрасили, фонтаны вымыли, цветы посадили, дорожки посыпали свежим песком. Для посетителей сад станет доступен с 1 мая.

Фото: Сергей Николаев
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Снятие коробов со статуй - это не просто хозяйственные работы, а целый ритуал, символизирующий приход весны. После этого Летний сад становится по-настоящему летним. Кстати, по словам хранителя скульптур Летнего сада Галины Хвостовой, в этом году исполняется 195 лет с того времени, как мраморные статуи стали одевать на зиму в деревянные футляры, призванные защитить их от петербургской непогоды. С тех пор строение коробов не изменилось.

А вот фонтаны 1 мая, скорее всего, еще не заработают - системе потребуется некоторое время, чтобы оттаять после зимы.

Накануне сезона сотрудники Русского музея, к которому относится Летний сад, презентовали новый маршрут по саду - "Живые свидетели истории". Он рассказывает о выявлении и охране старейших городских деревьев.

- Петербургские деревья - это не только памятники природы, но и объекты истории и культуры, - отмечают в музее. - Одна из задач проекта - рассказать об истории их появления, напомнить о событиях в жизни России, живыми свидетелями которых являются деревья.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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