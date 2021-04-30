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30.04.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Петербург оказался лидерах рейтинга городов по доступности общепита

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Чем больше в городе кафе и ресторанов, тем привлекательнее он как для туристов, так и для переезда - таковы результаты исследования, опубликованные компанией Tranio. Петербург (единственный из российских городов на ряду с Москвой, участвовавший в исследовании) показал отличные результаты среди других европейских городов - в нем самое большое количество доступных кафе (38 процентов против 37 - в Москве) и заведений фастфуда (28 процентов против 27 в столице).

При этом Северная столица наряду с Берлином и Веной вошла в тройку самых доступных городов по стоимости жилья. Согласно приведенному исследованию Deloitte 2020 года, город занимает второй (после Берлина) место по цене аренды квадратного метра и первое - по цене его покупки (1460 евро). Несмотря на это город на Неве значительно проигрывает по уровню качества жизни (174 позиция в рейтинге Mercer) и по общему числу заведений общепита по отношению к количеству проживающих (10 позиция в рейтинге Tranio). Москва же обогнала Северную столицу только по одному показателю - абсолютному числу заведений.

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Интересно, что несмотря на звание барной столицы страны, Петербургу далеко до других европейских городов. Так баров в общем числе заведений набралось всего на 8 процентов (в Барселоне - 18), пабов 3 процента (в Лондоне -17).

- Насыщенность заведениями общепита является одним из ключевых факторов качества жизни в целом, так и уровня социальной и экономической активности населения, - комментирует результаты автор исследования Елена Скребкова.

В целом, результаты исследования эксперты оценивают как относительные. По мнению Кирилла Пузанова, руководителя Высшей школы урбанистики ВШЭ, если бы отдельно анализировались центры городов, результаты были бы другими - мегаполисы активно застраиваются и развитие общепита не успевает за ними, быстрее "прорастая" только в рентабельных центрах деловой и туристической активности, а не в спальных районах.

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Тем временем, сам общепит только начал восстановление после пандемийного 2020 года. Самое страшное уже позади - по оценке аналитиков KnightFrank только за шесть месяцев прошлого года в городе закрылось 416 416 торговых точек, что в 2,4 раза больше "обычных" показателей. 41 процент закрытых заведений пришелся на общепит - рестораны (43 процента), пабы и бары (13), кофейни (11 процента).

По официальным данным Росстата ресторанный рынок за 2020 год сократился 22, 6 процентов по стране, а в этом году впервые вырос только в марте - на 2,3 процента относительно этого же периода прошлого года. Сегодня показатели ожидаются другие - 3 мая в городе стартовал туристический сезон. На медленное, но верное восстановление рынка указывает возросшее число вакансий - по числу незакрытых мест общепит вышел на допандемийный уровень - их стало на 27 процентов больше, чем в 2019 году, а конкурс составляет 4 резюме на место, утверждают аналитики superjob. Чтобы как-то стимулировать отрасль депутаты на днях приняли закон, разрешающий общепиту до конца 2023 года круглогодично размещать нестационарные павильоны (зимние веранды) на прилегающих территориях без проведения аукциона - конечно, только в тех местах, которые определены схемой размещения нестационарных объектов.

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