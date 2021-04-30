В Псковском театре драмы выпустит премьеру ученик режиссера Туминаса

В Псковском театре драмы имени Пушкина состоится премьера спектакля "Смерть Тарелкина" по мотивам пьесы Сухово-Кобылина. Выпустит его приглашенный из Москвы режиссер Хуго Эрикссен.

Действие пьесы, написанной в 1869 году, Эрикссен перенес в Петербург 1990-х годов. "Мне показалось, что 90-е годы - очень точная аналогия с тем временем: с разницей больше чем в сто лет мы видим нашу страну в момент слома, и, как всегда, в такой переходный период появляется неопределенность законов, брожение, произвол, так скажем, немного Дикого Запада перед приходом к цивилизованному миру. Думаю, что эта среда будет плодотворна для оправдания многих событий, происходящих в пьесе", - пояснил режиссер.

Как сообщает пресс-служба театра, создатели спектакля намеренно отказываются от интерпретации "Смерти Тарелкина" как черной комедии с элементами фарса, буффонады и фонтанирующим гротеском, переключая действие пьесы из области фантасмагории в реальность. Отказавшись от штампа исполнения этой пьесы "с размалеванными лицами и с борющимися за комические реакции артистами", режиссер предлагает "разыграть пьесу Сухово-Кобылина как некую криминальную историю из 1990-х, перевести это в балабановский или тарантиновский ключ", что, по его мнению, "даст изящный и ироничный способ ощутить пульсацию авторского содержания". И подчеркнул, что рассматривать спектакль как его политическое высказывание о сегодняшних реалиях не стоит.

Художник спектакля - Ютта Роттэ, художник по свету - Антон Поморев. В главных ролях: заслуженный артист России Виктор Яковлев, артисты Андрей Кузин, Денис Кугай, Максим Плеханов.

Премьера спектакля "Смерть Тарелкина" состоится на Большой сцене Псковского театра драмы 12, 13, 18 и 22 мая.

Справка "РГ"

Хуго Эрикссен - ученик прославленного режиссера Римаса Туминаса, художественного руководителя Театра имени Е. Вахтангова. В этом театре Эрикссен поставил "Шахматную новеллу" в спектакле "Стефан Цвейг. Новеллы" и спектакль "Войцек" по пьесе Георга Бюхнера. Ставил спектакли в Театре "Практика" в Москве ("Бетховен"), в Александринском театре в Санкт-Петербурге ("Демагог"), в ярославском Театре имени Федора Волкова ("Долгое путешествие в ночь").